Бой монстр-траков, машина-трансформер и огненное представление: в Самаре пройдет «Шоу каскадеров»

СЕГОДНЯ 15:18 2019-05-07T15:18:04+03:00

Билеты стоят 1000 рублей для взрослых и 800 рублей для детей до 13 лет (включительно). Дети до 4-х лет смогут увидеть шоу бесплатно.

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Рискованные трюки, выступление на танках и трансформеры. В Самаре пройдет «Шоу каскадеров». Посмотреть на удивительное зрелище можно будет 23, 24, 25 и 26 мая в 18:30 на парковке торгового центра «Амбар».

- На парковке мы поставим трибуны на 1 000 мест, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» организаторы мероприятия. – Российский театр каскадеров привезет захватывающую шоу-программу, от которой будут в восторге все любители экстрима. 24 года ребята выступают на съемочных площадках кино и телевидения и устраивают шоу по разным городам в нашей стране и за границей. Приходите, места хватит всем!

Зрители смогут увидеть, как многотонный грузовик встает на дыбы, машины прыгают через огненные кольца и пропасти, делают бочки. Кроме того, всех желающих ждут бои монстр-траков и встреча с автомобилем-трансформером.

Билеты стоят 1000 рублей для взрослых и 800 рублей для детей до 13 лет (включительно). Дети до 4-х лет смогут увидеть шоу бесплатно.

Посмотреть, где купить билеты на «Шоу каскадеров», можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU