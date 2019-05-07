В Тольятти молодой велосипедист угодил под колеса Kia Rio

СЕГОДНЯ 15:20 2019-05-07T15:20:48+03:00

ДТП с участием велосипедиста произошло во дворе на улице Юбилейной Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В понедельник, 6 мая, во дворе дома № 55 по улице Юбилейной в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал молодой велосипедист. Парень угодил под колеса автомобиля «Киа Рио».

- 33-летний водитель иномарки, двигаясь по двору со стороны проспекта Степана Разина в направлении улицы Юбилейной, наехал на 23-летнего велосипедиста. Молодой человек ехал слева направо по ходу движения автомобиля, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП велосипедист получил травмы. Медики назначили ему амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU