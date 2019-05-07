Традиция – чтить память о войне: в СамГУПС прошел торжественный митинг в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

СЕГОДНЯ 15:40 2019-05-07T15:46:24+03:00

В нем приняли участие студенты, преподаватели и ветераны

Изменить размер текста: A A

В Самарском государственном университете путей сообщения состоялся торжественный митинг, посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие ветераны, преподаватели вуза и студенты. А открыл митинг ректор СамГУПС Иван Андрончев.

- Дорогие друзья, уважаемые ветераны, позвольте поздравить вас с праздником великой победы, пожелать вам здоровья, счастья, успехов, трудовых свершений! С праздником! С Днем Победы! - обратился ректор к собравшимся.

Присутствующих поприветствовал и генерал-майор, участник боевых действий в Чечне, кавалер двух орденов России Николай Сидоров. Он пожелал мирного неба над головой.

- Студенты СамГУПС знают о войне из книг по истории и по рассказам ветеранов - к ним юноши и девушки относятся с особенным уважением и почтением, - рассказали в пресс-службе вуза. - С ответным словом и поздравлениями с годовщиной Великой Победы выступили творческие коллективы университета. Завершился торжественный митинг возложением цветов к мемориалу памяти, где в честь погибших солдат горел вечный огонь.

Новости партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU