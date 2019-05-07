2019-05-07T15:46:24+03:00
Общество

Традиция – чтить память о войне: в СамГУПС прошел торжественный митинг в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В нем приняли участие студенты, преподаватели и ветераны
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
Поделиться:
Фото: СамГУПСФото: СамГУПС
Изменить размер текста:

В Самарском государственном университете путей сообщения состоялся торжественный митинг, посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие ветераны, преподаватели вуза и студенты. А открыл митинг ректор СамГУПС Иван Андрончев.

- Дорогие друзья, уважаемые ветераны, позвольте поздравить вас с праздником великой победы, пожелать вам здоровья, счастья, успехов, трудовых свершений! С праздником! С Днем Победы! - обратился ректор к собравшимся.

Присутствующих поприветствовал и генерал-майор, участник боевых действий в Чечне, кавалер двух орденов России Николай Сидоров. Он пожелал мирного неба над головой.

- Студенты СамГУПС знают о войне из книг по истории и по рассказам ветеранов - к ним юноши и девушки относятся с особенным уважением и почтением, - рассказали в пресс-службе вуза. - С ответным словом и поздравлениями с годовщиной Великой Победы выступили творческие коллективы университета. Завершился торжественный митинг возложением цветов к мемориалу памяти, где в честь погибших солдат горел вечный огонь.

Новости партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар на Новокуйбышевском НПЗ: на 2 кв.м горела установка вторичного сырья
Житель Отрадного решил выяснить отношения с соседом по коммуналке и убил его
В Самаре мужчина залезал через чердак в больницу Семашко и похищал телефоны пациентов
В Самарской области в 6,3% клещей, укусивших людей, нашли энцефалит
Футболисты «Крыльев Советов» Александр Самедов и Джано Ананидзе выбыли до конца сезона
Пытались скрыть хищения: в Самаре банда из 6 человек занималась поставкой "грязной" нефти
В Самаре 15 мая стартует распределение свободных мест в детские сады
Радио КП-Самара теперь можно скачать на телефон бесплатно и без SMS
Под Самарой более 11 тысяч человек остались без холодной воды из-за утечки на трубопроводе
В Самаре турецкую авиакомпанию наказали рублем за провоз иностранца без визы
В Тольятти молодой велосипедист угодил под колеса Kia Rio
Бой монстр-траков, машина-трансформер и огненное представление: в Самаре пройдет «Шоу каскадеров»
Подкасты радио «Комсомольская правда - Самара» теперь можно слушать в iTunes
В Самаре из-за чемпионата по велоспорту-шоссе перекроют три улицы
В Самаре военные впервые провели для ветеранов Великой Отечественной войны минипарады
Житель Самарской области похитил у селянина электроинструмент за 14 тысяч рублей
Снова волна "минирований"? В Самаре из "Скалы", "Вива Лэнда" и "Руси" эвакуировали людей
Вышел новый тизер первого подросткового сериала "Все по-честному"
Оставили без присмотра: в Самаре 3-летний малыш убежал от родителей на железнодорожные пути
В Тольятти при пожаре в квартире на улице Тополиной пострадал мужчина
В Самаре водитель «Весты» сбил у парка Гагарина шедшую по «зебре» девушку
Власти Самарской области направят почти 6 млн рублей на строительство двух храмов
В Самаре на площади Куйбышева прошла генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года
Топ-менеджер компании «АКОМ» победила в конкурсе «Женщина-руководитель»
Стало известно, когда начнут строить новый поворот для трамваев до «Самара Арены»
«АКОМ» вновь подтвердил звание «Лидера российского бизнеса»
Билайн увеличит скорости LTE в городах Самарской области