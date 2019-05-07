В Самаре турецкую авиакомпанию наказали рублем за провоз иностранца без визы

СЕГОДНЯ 15:40 2019-05-07T15:40:45+03:00

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В Самаре турецкую авиакомпанию Onur Air наказали рублем за незаконный провоз 30-летнего гражданина одной из стран Ближнего Востока через государственную границу РФ. Мужчина прилетел в столицу 63 региона из Антальи без визы.

- За нарушение правил перевозки пассажиров авиакомпания была привлечена к административной ответственности. Ей выписали штраф в 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям ФСБ РФ.

Отметим, что иностранцу тоже не удалось избежать наказания. Ему назначили штраф и не пустили в страну.

ИСТОЧНИК KP.RU