В Самаре турецкую авиакомпанию наказали рублем за провоз иностранца без визы
Перевозчику придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей
Нарушившего правила иностранца не пустили в РоссиюФото: Архив "КП"
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В Самаре турецкую авиакомпанию Onur Air наказали рублем за незаконный провоз 30-летнего гражданина одной из стран Ближнего Востока через государственную границу РФ. Мужчина прилетел в столицу 63 региона из Антальи без визы.
- За нарушение правил перевозки пассажиров авиакомпания была привлечена к административной ответственности. Ей выписали штраф в 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям ФСБ РФ.
Отметим, что иностранцу тоже не удалось избежать наказания. Ему назначили штраф и не пустили в страну.
ИСТОЧНИК KP.RU