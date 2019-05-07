Под Самарой более 11 тысяч человек остались без холодной воды из-за утечки на трубопроводе

СЕГОДНЯ 15:55 2019-05-07T15:55:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 7 мая, в Волжском районе Самарской области произошла коммунальная авария. Там около 15:00 в поселке Рощинский в районе дома № 11А была выявлена утечка на трубе с холодной водой диаметром 250 мм.

- В результате случившегося без холодной воды остались 40 многоквартирных домов, в которых проживают 11100 человек, 2 детских сада, школа и военный госпиталь. Воду отключили на время ремонтных работ, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

На данный момент жителей поселка обеспечили двумя бойлерами с водой. Завершить ремонтные работы и полностью восстановить подачу воды в дома планируется сегодня к 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU