В Самаре 15 мая стартует распределение свободных мест в детские сады

СЕГОДНЯ 16:19 2019-05-07T16:19:45+03:00

В этом году в детские сады должны зачислить более 13 тысяч ребят Фото: Архив "КП"

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В среду, 15 мая, в Самаре стартует основной этап распределения свободных мест в детские сады. В этом году дошкольные учреждения должны принять более 13 тысяч детей.

- Распределение свободных мест будет проводиться в автоматизированном порядке в 210 детских садов города, - рассказала заместитель руководителя департамента образования Самары Светлана Чикановская.

Родители могут подать заявление о постановке ребенка на учет на получение места в детском саду в МФЦ, через портал госуслуг или портал государственных и муниципальных услуг Самарской области. При этом после регистрации заявления на портале все равно нужно будет обратиться в МФЦ. Сделать это нужно в течение 10 дней, предоставив паспорт одного из родителей; свидетельство о рождении ребенка; заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); документ, подтверждающий льготу родителей на внеочередной и первоочередной прием ребенка в детсад.

О том, будет ли предоставлено ребенку место, сообщат сами представители детского сада. Родители должны будут подтвердить свое согласие в письменном виде в течение 10 дней. Добавим, что для зачисления в детский сад у ребенка должна быть действующая регистрация на территории Самары и медицинская карта.

ИСТОЧНИК KP.RU