Пытались скрыть хищения: в Самаре банда из 6 человек занималась поставкой "грязной" нефти

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-07T16:39:33+03:00

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В Самаре правоохранители задержали четверых членов ОПГ, которые занимались поставкой загрязненной нефти. Делали он это, чтобы скрыть факт ее хищения.

По версии следствия, с августа 2018 по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, среди которых генеральный директор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, похитили нефть на сумму около 1 миллиона рублей. Кроме того, в марте-апреле этого года они решили скрыть факт хищения и доставили в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, продукт с добавлением хлорсодержащих соединений.

- Загрязненная нефть попала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода. Это привело к тому, что 8 резервуаров парка «Лопатино» были приведены в негодность, - сообщили в пресс-службе СК России.

В отношении членов банды было возбуждено уголовное дело по статьям "Приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в отношении магистрального трубопровода","Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Кража". Недавно суд избрал в отношении четверых участников ОПГ меру пресечения в виде заключения под стражу. Еще двое подозреваемых находятся в розыске. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU