Футболисты «Крыльев Советов» Александр Самедов и Джано Ананидзе выбыли до конца сезона
Полузащитники «Крыльев Советов» Александр Самедов и Джано Ананидзе больше не сыграют в этом сезоне РПЛ. Оба футболиста получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на врача «КС» Кюри Чачаева.
- Самедова мы проверили в Москве, у него повреждена задняя поверхность бедра. Обычно срок восстановления при такой травме - три-четыре недели. Думаю, сезон для него закончен - три игры всего осталось, - сказал Чачаев.
У Джано ушиб коленного сустава, на котором в 2018 году ему сделали операцию из-за травмы крестообразной связки.
Кроме того, в следующем матче самарцам не поможет Корниленко. Он тоже получил травму в игре с «Уфой», сообщает «Советский спорт».
Напомним, следующий матч «КС» сыграют в Грозном 11 мая против «Ахмата».
ИСТОЧНИК KP.RU