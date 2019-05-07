Футболисты «Крыльев Советов» Александр Самедов и Джано Ананидзе выбыли до конца сезона

СЕГОДНЯ 16:58 2019-05-07T16:58:40+03:00

Самедов получил травму в матче с "Уфой" Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

А в матче с «Ахматом» самарцам не поможет и Сергей Корниленко

Изменить размер текста: A A

Полузащитники «Крыльев Советов» Александр Самедов и Джано Ананидзе больше не сыграют в этом сезоне РПЛ. Оба футболиста получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на врача «КС» Кюри Чачаева.

- Самедова мы проверили в Москве, у него повреждена задняя поверхность бедра. Обычно срок восстановления при такой травме - три-четыре недели. Думаю, сезон для него закончен - три игры всего осталось, - сказал Чачаев.

У Джано ушиб коленного сустава, на котором в 2018 году ему сделали операцию из-за травмы крестообразной связки.

Кроме того, в следующем матче самарцам не поможет Корниленко. Он тоже получил травму в игре с «Уфой», сообщает «Советский спорт».

Напомним, следующий матч «КС» сыграют в Грозном 11 мая против «Ахмата».

ИСТОЧНИК KP.RU