В Самарской области в 6,3% клещей, укусивших людей, нашли энцефалит

СЕГОДНЯ 18:07 2019-05-07T18:10:11+03:00

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В Роспотребнадзоре рассказали о том, как сказалось начало сезона активности клещей на жителях Самарской области. По данным ведомства, клещи не упускают возможности укусить человека, но пока особо не зверствуют. Обращаемость людей в медучреждения не превышает среднемноголетних значений.

- По состоянию на 6 мая нами было исследовано 1189 клещей, снятых с людей. В 75 экземплярах был найден антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 6,3%, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

По словам специалистов, еще в 6 экземплярах были обнаружены боррелии, что составило 0,7% от числа исследованных клещей. В целом же за последнюю неделю заболеваний клещевым вирусным энцефалитом среди населения региона зарегистрировано не было. Отметим, что в целях безопасности людей в области сейчас проводится обработка общественных мест от клещей. В этом году планируется обработать территории общей площадью 3254 га.

ИСТОЧНИК KP.RU