В Самаре мужчина залезал через чердак в больницу Семашко и похищал телефоны пациентов

СЕГОДНЯ 18:38 2019-05-07T18:38:47+03:00

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В Самаре суд вынес приговор ранее судимому 46-летнему мужчине, который обвинялся в похищении сотовых телефонов у 10 пациентов больницы имени Семашко.

- Было установлено, что мужчина по пожарной лестнице забирался на чердак главного корпуса больницы, потом проникал в отделение и палаты, а уже откуда он крал гаджеты пациентов, - сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары.

Поймать преступника удалось благодаря одному из пациентов. Он заметил, как воришка покусился на чужой телефон, и задержал его. Недавно преступник предстал перед судом, где он полностью признал свою вину. Служители Фемиды назначили ему 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU