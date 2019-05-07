Житель Отрадного решил выяснить отношения с соседом по коммуналке и убил его

СЕГОДНЯ 19:21 2019-05-07T19:21:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Недавно в Отрадном прошел суд по делу о смертельной драке в коммунальной квартире. Трагедия разыгралась в сентябре 2018 года после того, как один из жильцов изрядно выпил спиртного.

- Мужчина выпивал вместе со своим приятелем в квартире. В какой-то момент он решил выяснить отношения с жившим в соседней комнате соседом, к которому у него внезапно возникла личная неприязнь. Он ворвался в комнату, избил соседа и дважды ударил его ножом в бедра, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Пострадавшего госпитализировали в больницу имени Середавина в Самаре. К сожалению, медики не смогли спасти ему жизнь. Через три недели мужчина умер в реанимации.

Суд признал жителя Отрадного виновным в умышленном причинении тяжкого здоровья, которое повлекло смерть человека, и назначил ему 7 лет лишения свободы. Отбывать он его будет в исправительной колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU