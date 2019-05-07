2019-05-07T20:02:44+03:00
Происшествия

Пожар на Новокуйбышевском НПЗ: на 2 кв.м горела установка вторичного сырья

Пламя, которое вспыхнуло на предприятии вечером 7 мая, удалось быстро потушить
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Для ликвидации пожара привлекались 72 человека и 12 единиц техникиДля ликвидации пожара привлекались 72 человека и 12 единиц техникиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Вечером во вторник, 7 мая, на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Пламя вспыхнуло на установке вторичный процессов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов поступил в 18:21. На место происшествия выезжали 72 пожарных и 12 единиц техники, в том числе от МЧС 7 человек и 2 спецмашины. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе оперативного ведомства.

Возгорание потушили в 18:46. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время причина пожара устанавливается. Как уточнили "Комсомольской правде - Самара" в пресс-службе Новокуйбышевского НПЗ, установка была выведена из работы. Влияние на выполнение производственной программы и экологическую обстановку произошедшее не оказало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Состояние монумента находится под постоянным контролем»: власти Самарской области прояснили ситуацию с памятником Солдатской матери
В апреле у пассажиров аэропорта Курумоч нашли более 400 кг запрещенных фруктов, круп и орехов
Жителям Самарской области вернули холодную воду после утечки на трубе
Житель Отрадного решил выяснить отношения с соседом по коммуналке и убил его
В Самаре мужчина залезал через чердак в больницу Семашко и похищал телефоны пациентов
В Самарской области в 6,3% клещей, укусивших людей, нашли энцефалит
Футболисты «Крыльев Советов» Александр Самедов и Джано Ананидзе выбыли до конца сезона
Пытались скрыть хищения: в Самаре банда из 6 человек занималась поставкой "грязной" нефти
В Самаре 15 мая стартует распределение свободных мест в детские сады
Радио КП-Самара теперь можно скачать на телефон бесплатно и без SMS