Пожар на Новокуйбышевском НПЗ: на 2 кв.м горела установка вторичного сырья

7 Май 19:36 2019-05-07T20:02:44+03:00

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Вечером во вторник, 7 мая, на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Пламя вспыхнуло на установке вторичный процессов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов поступил в 18:21. На место происшествия выезжали 72 пожарных и 12 единиц техники, в том числе от МЧС 7 человек и 2 спецмашины. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе оперативного ведомства.

Возгорание потушили в 18:46. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время причина пожара устанавливается. Как уточнили "Комсомольской правде - Самара" в пресс-службе Новокуйбышевского НПЗ, установка была выведена из работы. Влияние на выполнение производственной программы и экологическую обстановку произошедшее не оказало.

ИСТОЧНИК KP.RU