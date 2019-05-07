В апреле у пассажиров аэропорта Курумоч нашли более 400 кг запрещенных фруктов, круп и орехов

7 Май 20:58 2019-05-07T20:58:12+03:00

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Жители соседних государств не оставляют попыток ввезти в Самарскую область подкарантинную продукцию. Чаще всего это овощи, фрукты, крупы и орехи. Везут их из Азербайджана, Грузии, Таджикистана и Узбекистана. К примеру, только в апреле этого года сотрудники фитосанитарного контроля выявили в самарском аэропорту Курумоч более 400 кг продукции, запрещенной к ввозу в Россию.

- При досмотре ручной клади и багажа пассажиров был найден 421 кг запрещенных овощей, фруктов, круп и орехов, а также 20 саженцев. Кроме того, были обнаружены два карантинных объекта: повилика в специях и орехах и средиземноморская плодовая муха в яблоках, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Самарской области.

Всю запрещенную продукцию изъяли и уничтожили. Ее сожгли в утилизационной печи аэропорта Курумоч под контролем специалистов Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU