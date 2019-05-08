В Тольятти неизвестный водитель сбил 13-летнего велосипедиста и уехал

СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-08T08:36:21+03:00

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В Тольятти полицейские разыскивают водителя, который во вторник, 7 мая, сбил на улице Голосова 13-летнего велосипедиста.

- ДТП произошло в 17:00 в районе дома № 105 по улице Голосова. Неизвестный автомобилист двигался со стороны улицы Мира в направлении улицы Баныкина. Он наехал на подростка, когда тот пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости, - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.

Сразу после наезда водитель скрылся с места ДТП. Мальчику же потребовалась помощь медиков.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного происшествия или что-либо знает о личности водителя, сообщить об этом в отдел ГИБДД У МВД по Тольятти по телефонам: 22-80-05, 93-60-61 или обратится по адресу: Тольятти, ул. Льва Толстого, 39, кабинет № 14, а также написать на почту: rozisk-tlt@yandex.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU