2019-05-08T08:55:38+03:00
Происшествия

В Похвистнево «продавец» постельного белья оставил пенсионерку без 46 тысяч рублей

Преступнику грозит до 5 лет лишения свободы
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Вора вычислили по оставленным на месте преступления отпечаткамВора вычислили по оставленным на месте преступления отпечаткамФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Недавно в Похвистнево к полицейским обратилась 80-летняя местная жительница. Она рассказала, что из ее дома пропала крупная сумма денег, причем исчезла она после визита продавца постельного белья.

- Пенсионерка в присутствии незнакомца достала деньги из шкафа и расплатилась за белье, а потом вышла из комнаты оставив продавца одного. Через некоторое время она вернулась и проводила гостя из дома, после этого женщина и заметила пропажу 46 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, вор оставил на месте преступления свои отпечатки. По ним полицейские и нашли его. Злоумышленником оказался 38-летний житель села Кротовка Кинель-Черкасского района, который ранее не был судим. Мужчина сознался в краже и возместил пенсионерке материальный ущерб. Несмотря на это, на него все равно завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на Заводском шоссе на площади 250 кв.м полыхал металлический ангар
В Самаре водитель «Калины» сбил на «зебре» 15-летнего подростка
В Самаре подыщут инвестора для реконструкции кинотеатра «Авангард»
Реанимировали интригу: «Динамо Самара» победило «Синару» в третьем матче 1/4 финала чемпионата России по мини-футболу
В семейном парке развлечений «Мегалэнд» в Самаре стартовала акция «Безлимит»
Депутата Госдумы РФ наградили в Самарской области премией в 125 тысяч рублей
В Тольятти неизвестный водитель сбил 13-летнего велосипедиста и уехал
В Самаре частично снизили расценки на грузовую переправу до Рождествено
Пожар в гостинице "7 Авеню" в Самаре: на первом этаже горела сауна
«Состояние монумента находится под постоянным контролем»: власти Самарской области прояснили ситуацию с памятником Солдатской матери
В апреле у пассажиров аэропорта Курумоч нашли более 400 кг запрещенных фруктов, круп и орехов
Жителям Самарской области вернули холодную воду после утечки на трубе
Пожар на Новокуйбышевском НПЗ: на 2 кв.м горела установка вторичного сырья
Житель Отрадного решил выяснить отношения с соседом по коммуналке и убил его
В Самаре мужчина залезал через чердак в больницу Семашко и похищал телефоны пациентов
В Самарской области в 6,3% клещей, укусивших людей, нашли энцефалит
Футболисты «Крыльев Советов» Александр Самедов и Джано Ананидзе выбыли до конца сезона
Пытались скрыть хищения: в Самаре банда из 6 человек занималась поставкой "грязной" нефти
В Самаре 15 мая стартует распределение свободных мест в детские сады
Радио КП-Самара теперь можно скачать на телефон бесплатно и без SMS