В Похвистнево «продавец» постельного белья оставил пенсионерку без 46 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-08T08:55:38+03:00

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Недавно в Похвистнево к полицейским обратилась 80-летняя местная жительница. Она рассказала, что из ее дома пропала крупная сумма денег, причем исчезла она после визита продавца постельного белья.

- Пенсионерка в присутствии незнакомца достала деньги из шкафа и расплатилась за белье, а потом вышла из комнаты оставив продавца одного. Через некоторое время она вернулась и проводила гостя из дома, после этого женщина и заметила пропажу 46 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, вор оставил на месте преступления свои отпечатки. По ним полицейские и нашли его. Злоумышленником оказался 38-летний житель села Кротовка Кинель-Черкасского района, который ранее не был судим. Мужчина сознался в краже и возместил пенсионерке материальный ущерб. Несмотря на это, на него все равно завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU