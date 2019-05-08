Депутата Госдумы РФ наградили в Самарской области премией в 125 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-08T09:28:50+03:00

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Власти Самарской области поощрят депутата Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Виктора Казакова. Его решили наградить Почетным знаком губернатора «За труд во благо земли Самарской».

- Виктор Казаков будет награжден за значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области, - говорится в постановлении губернатора региона.

Согласно документу, депутату будет выплачено единовременное денежное вознаграждение в 125 тысяч рублей за счет средств, предусмотренных департаменту управления делами губернатора и правительства Самарской области.

Отметим, что Виктор Казаков на протяжении нескольких лет работал в нефтегазодобывающих компаниях Самарской области. С 2000 года он занимал должность вице-губернатора региона, а через три года был избран депутатом Госдумы РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU