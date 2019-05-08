2019-05-08T09:49:33+03:00
Спорт

Реанимировали интригу: «Динамо Самара» победило «Синару» в третьем матче 1/4 финала чемпионата России по мини-футболу

Волжане вырвали победу в серии пенальти. Счет в серии теперь 1:2 в пользу команды из Екатеринбурга
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: МФК "Динамо Самара"Фото: МФК "Динамо Самара"
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«Динамо Самара» дома смогло реанимировать интригу в четвертьфинале плей-офф чемпионата России по мини-футболу против «Синары» из Екатеринбурга. В третьей встрече волжане обыграли уральцев в серии пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1, дополнительное – 2:2, а серия пенальти завершилась со счетом 5:4. В составе «Динамо» с игры забили Заболонков и Симаков.

- Очень рады выступать в своем родном городе, где нашу команду яростно поддерживают самарские любители мини-футбола. Спасибо им за это! – подвел итоги матча главный тренер самарцев Максим Горбунов. - Большое спасибо футболистам нашей команды, которые сегодня проявили себя мужественными бойцами, футболистами с большой буквы. Сегодня наша скамейка запасных была короче, чем у соперника, но те динамовцы, которые выходили в сегодняшнем матче на площадку, отдали все свои силы без остатка и сумели вырвать такую необходимую нам всем победу!

Четвертый матч серии до трех побед пройдет в «МТЛ Арене» в Самаре сегодня, 8 мая, в 18:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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