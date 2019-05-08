В Самаре подыщут инвестора для реконструкции кинотеатра «Авангард»

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-08T09:57:18+03:00

Здание пустует уже на протяжении нескольких лет

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В Самаре собираются восстановить здание кинотеатра «Авангард», которое находится на улице Неверова в поселке Шмидта. Когда-то это было одно из популярных мест в городе, но теперь оно пришло в запустение и постепенно разрушается.

- Здание кинотеатра «Авангард» включено в перечень объектов для передачи в концессию с условием сохранения и продления «культурно-досуговой» деятельности, - рассказали представители департамента культуры и молодежной политики Самары.

Напомним, что кинотеатр был построен в 60-х годах прошлого столетия. Он не работает с 2009 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU