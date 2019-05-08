В Самаре водитель «Калины» сбил на «зебре» 15-летнего подростка

СЕГОДНЯ 10:09 2019-05-08T10:09:48+03:00

На лобовом стекле легковушки после наезда на подростка осталась внушительная вмятина Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 7 мая, около 17:50 в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием подростка. Там на улице Казачьей водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 15-летнего парня.

- 54-летний водитель наехал на подростка в районе дома № 26 по улице Казачьей, когда тот пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП мальчик получил различные травмы, с которыми его на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать подростка. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU