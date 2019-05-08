В Самаре на Заводском шоссе на площади 250 кв.м полыхал металлический ангар
На месте происшествия работали 103 человека и 25 единиц техники
Из-за пожара произошло частичное обрушение ангара / Фото: @samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Утром в среду, 8 мая, в Советском районе Самары произошел крупный пожар. Там на Заводском шоссе загорелся металлический ангар.
- Сообщение о пожаре поступило в 10:12. На место происшествия по повышенному рангу были направлены 103 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 80 человек и 16 спецмашин. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
В 10:38 была объявлена локализация пожара. Полностью потушить возгорание пожарным удалось в 11:05. По данным оперативного ведомства, в результате случившегося никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU