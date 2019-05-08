В Самаре на Заводском шоссе на площади 250 кв.м полыхал металлический ангар

СЕГОДНЯ 10:23 2019-05-08T10:34:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в среду, 8 мая, в Советском районе Самары произошел крупный пожар. Там на Заводском шоссе загорелся металлический ангар.

- Сообщение о пожаре поступило в 10:12. На место происшествия по повышенному рангу были направлены 103 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 80 человек и 16 спецмашин. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В 10:38 была объявлена локализация пожара. Полностью потушить возгорание пожарным удалось в 11:05. По данным оперативного ведомства, в результате случившегося никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU