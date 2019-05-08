В Самаре вновь продают бесплатные билеты на Парад Победы 9 мая

СЕГОДНЯ 10:58 2019-05-08T10:59:28+03:00

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В Самаре вновь активизировались люди, желающие подзаработать на праздновании Дня Победы. Традиционно 9 мая на площади имени В.В. Куйбышева проходит военный парад. Пускают на него только по пригласительным билетам, которые бесплатно распространяются через советы ветеранов, профсоюзы и другие общественные организации. Спекулянты же пытаются эти билеты продать, размещая в интернете соответствующие объявления. Такие объявления появились и в этом году. Продавцы предлагают приобрести два пригласительных на парад за 2,5 тысячи рублей и три билета за 7 тысяч рублей.

- Продаю 3 билета, на парад 9 мая. Цена 7000 за все. Продаю по той причине, что сам покупал за эту сумму, изменились обстоятельства. В связи с тем, что билеты официально не продаются, то вы переводите деньги на карту, как они поступают, я отправляю конверт с билетами с такси по указанному вами адресу, - говорится в одном из объявлений.

Отметим, что в прошлом году цены на билеты на парад 9 мая были немного ниже. Тогда два билета продавали за 2 тысячи рублей, а три билета за 6 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU