Самарские таможенники задержали фуру с почти 250 кг анаболиков из Кыргызстана

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-08T11:26:15+03:00

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В Самаре таможенники задержали более 500 тысяч препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, преимущественно анаболические стероиды. Ввезти их пытались на грузовом автомобиле из Республики Кыргызстан.

- В товарно-транспортной докладной остановленной таможенниками фуры значились товары народного потребления и некие «средства здравоохранения», поэтому ее было решено проверить. В ходе досмотра в машине были найдены 25 тысяч 254 упаковки таблеток, пузырьков и ампул. Экспертиза показала, что в части этих препаратов содержатся сильнодействующие вещества, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

По данным ведомства, в 560,6 тысяч препаратов общей массой 247 кг 550 г содержались тестостерон, сибутрамин, метандиенон, тренболона ацетат, фенилпропионат и др. Все эти вещества запрещены к ввозу на территорию РФ. Правохранители возбудили уголовное дело по факту контрабанды. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Таможенники изъяли все препараты.

ИСТОЧНИК KP.RU