Самарский баянист Сергей Войтенко ко Дню Победы записал песню о фронтовых артистах

СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-08T11:55:52+03:00

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Самарский музыкант, композитор и основатель проекта «Баян Микс» Сергей Войтенко в преддверии празднования Дня Победы записал новую песню. Она посвящена будням фронтовых артистов во время Великой Отечественной войны.

Автором музыки и текста выступил сам Сергей Войтенко. В написании слов ему также помогал Иван Овчинников. В своей песне они рассказали о том, как артисты выступали для бойцов на фронте, как они поднимали солдатам настроение и боевой дух, а также напоминали своими выступлениями о близких и родном доме. Не забыл Сергей Войтенко упомянуть в песне и баян, по игре на котором он стал чемпионом мира.

Судя по восторженным отзывам на странице самарского музыканта в социальной сети, новая песня пришлась по вкусу его поклонникам. Отзывы о ней только положительные.

Сергей Войтенко записал песню о фронтовых артистах .Самарский артист сам написал музыку и слова песни

ИСТОЧНИК KP.RU