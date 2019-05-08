2019-05-08T12:15:12+03:00
Общество

Испытания теплосетей в Самаре 2019: горячую воду горожанам начнут отключать уже 13 мая

Первыми «под удар» попадут жители Советского, Промышленного и Кировского районов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Отключения горячей воды в Самаре в 2019 году начнутся в середине маяОтключения горячей воды в Самаре в 2019 году начнутся в середине маяФото: Алексей ФОКИН
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В Самаре близится сезон отключений горячей воды. В этом году он начнется уже в мае с жителей Советского, Промышленного и Кировского районов.

- Гидравлические испытания тепловых сетей в Самаре стартуют 13 мая. На время проверок горячее водоснабжение будет приостановлено, - сообщили в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Так, с 13 по 26 мая отключат горячую воду на сетях верхней зоны Безымянской ТЭЦ в границах улиц: Краснодонская, Юных Пионеров, Кирова, Победы, Металлистов, Физкультурная, Теннисная. А с 27 мая по 10 июня — на сетях Самарской ТЭЦ в пределах улиц: Карла Маркса, Алма-Атинская, Стара Загора, Ташкентская, Демократическая, Солнечная, Ново-Садовая, Гастелло, Санфирова и Карла Маркса.

Проверят теплосети на прочность и в Тольятти. Там испытания будут проводиться с 13 по 17 мая на сетях от Тольяттинской ТЭЦ. На время проверок теплосетей энергетики просят жителей Самары и Автограда не ходить рядом с трубами наземной прокладки и тепловыми камерами, а также не оставлять там автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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