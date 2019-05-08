Пожар на Сухой Самарке 8 мая: пламя охватило дебаркадер и два катера

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-08T12:35:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 8 мая, около 12:30 в поселке Сухая Самарка в Куйбышевском районе Самары произошел серьезный пожар. Там в районе дома № 28 на улице Белорусской загорелся дебаркадер. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Было установлено, что горят два катера и дебаркадер на площади 500 квадратных метров. Объявлен повышенный ранг опасности. На месте работают подразделения ПСЧ № 99 ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области», - уточнили в ГУ МЧС по региону.

На данный момент известно, что в результате пожара пострадали два человека: 30-летний и 55-летний мужчины. Их отправили в больницу имени В.И. Пирогова. Кроме того, есть информация о том, что на месте пожара могут находиться еще два человека. Сейчас в тушении возгорания принимают участие 90 человек и 28 единиц техники, в том числе от МЧС 64 человека и 18 спецмашин.

На Сухой Самарке 8 мая огонь охватил дебаркадер и катер .

ИСТОЧНИК KP.RU