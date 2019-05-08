Охраняют от пожаров: в Самарской области начали патрулировать леса

СЕГОДНЯ 12:56 2019-05-08T12:56:36+03:00

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В Самарской области недавно открылся пожароопасный сезон. В связи с этим в регионе было решено усилить патрулирование лесов. На данный момент разработаны и утверждены 212 маршрутов патрулирования. Их протяженность составляет 32711 км.

- Леса ежедневно проверяют специальные патрульные группы, которые оснащены радиостанциями и ранцевыми огнетушителями. В выходные и праздничные дни они проводят рейды вместе с правоохранителями, - сообщили в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

В ходе рейдов патрульные группы разъясняют отдыхающим правила нахождения в лесах в пожароопасный период. Напомним, во время его действия нельзя разводить костры и ездить на транспорте по лесным дорогам. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU