2019-05-08T13:46:33+03:00
Общество

В Самарской области в 2019 году обновят 128 км федеральных трасс

Работы запланированы на дорогах М-5, А-300 и Р-228
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ФКУ "Поволжуправтодор"Фото: ФКУ "Поволжуправтодор"
Изменить размер текста:

В Самарской области в 2019 году отремонтируют 128 километров федеральных дорог. Основная часть работ будет проведена на трассе М-5 "Урал". Дорожники обновят 86 км этой дороги.

- Планируется капитальный ремонт 4-километрового участка в Сергиевском районе. Кроме того, будут приведены в порядок 30 км покрытия на участках около Сызрани и села Красный Яр, а также 53 км дорог в Ставропольском, Красноярском, Сергиевском и Исаклинском районах и на подъезде к Ульяновску, - сообщили в пресс-службе ФКУ "Поволжуправтодор".

Добавим, что в этом году продолжатся работы на 974 км трассы М-5 в Тольятти по строительству трехуровневой развязки. Сейчас там бурятся сваи основания будущего путепровода и сооружаются опоры.

Также продолжается ремонт и на трассе А-300 на участке от Самары до границы с Республикой Казахстан. Дорожники приведут в порядок три ее участка: в черте областной столицы, в Волжском и Большечерниговском районах. Кроме того, в Сызранском районе на 4-километровом участке трассы Р-228 уложат дополнительные слои дорожного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти прямо на дороге подрались водители маршруток, очевидцы сделали видео
Жители Самары смогут прокатиться на «Автобусе Победы» от «Металлурга» до площади Революции
При пожаре на дебаркадере на Сухой Самарке один человек погиб и двое пострадали
На игру «Крыльев Советов» со «Спартаком» на «Самара Арене» продали больше 23 000 билетов
Как уехать домой после салюта в День Победы 2019: горожан развезут дополнительные автобусы и трамваи
Стала известна праздничная программа финала Кубка России по футболу 2018/19 в Самаре
В Самаре на Каховской накрыли подпольный игорный клуб
Охраняют от пожаров: в Самарской области начали патрулировать леса
Пожар на Сухой Самарке 8 мая: пламя охватило дебаркадер и два катера
Остаемся на связи! В Самаре в сквере на Красноармейской появилась лавочка-радиола
Испытания теплосетей в Самаре 2019: горячую воду горожанам начнут отключать уже 13 мая
Самарский баянист Сергей Войтенко ко Дню Победы записал песню о фронтовых артистах
Самарские таможенники задержали фуру с почти 250 кг анаболиков из Кыргызстана
В Самаре вновь продают бесплатные билеты на Парад Победы 9 мая
В Самаре на Заводском шоссе на площади 250 кв.м полыхал металлический ангар