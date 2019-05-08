В Самарской области в 2019 году обновят 128 км федеральных трасс

СЕГОДНЯ 13:45 2019-05-08T13:46:33+03:00

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В Самарской области в 2019 году отремонтируют 128 километров федеральных дорог. Основная часть работ будет проведена на трассе М-5 "Урал". Дорожники обновят 86 км этой дороги.

- Планируется капитальный ремонт 4-километрового участка в Сергиевском районе. Кроме того, будут приведены в порядок 30 км покрытия на участках около Сызрани и села Красный Яр, а также 53 км дорог в Ставропольском, Красноярском, Сергиевском и Исаклинском районах и на подъезде к Ульяновску, - сообщили в пресс-службе ФКУ "Поволжуправтодор".

Добавим, что в этом году продолжатся работы на 974 км трассы М-5 в Тольятти по строительству трехуровневой развязки. Сейчас там бурятся сваи основания будущего путепровода и сооружаются опоры.

Также продолжается ремонт и на трассе А-300 на участке от Самары до границы с Республикой Казахстан. Дорожники приведут в порядок три ее участка: в черте областной столицы, в Волжском и Большечерниговском районах. Кроме того, в Сызранском районе на 4-километровом участке трассы Р-228 уложат дополнительные слои дорожного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU