В Самаре на Каховской накрыли подпольный игорный клуб

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-08T14:08:35+03:00

В помещении салона правоохранители нашли несколько компьютеров, двух клиентов и администратора

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В Кировском районе Самары накрыли еще один подпольный игорный клуб. Он работал в доме № 23 на улице Каховской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- В помещении игрового салона находились 13 компьютеров с программами для проведения азартных игр. Посетители передавали деньги администратору, та включала специальную программу, после чего можно было начинать играть, - отметили в надзорном ведомстве.

В то время, как в клуб наведались правоохранители, там находились два посетителя и администратор. Все найденные в помещении компьютеры были изъяты. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Стражи порядка выясняют, кто организовал и занимался незаконной игорной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU