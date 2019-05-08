2019-05-08T14:08:35+03:00
Происшествия

В Самаре на Каховской накрыли подпольный игорный клуб

В помещении салона правоохранители нашли несколько компьютеров, двух клиентов и администратора
Анастасия ФИЛАТОВА
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Стражи порядка нашли в игорном клубе 13 компьютеровСтражи порядка нашли в игорном клубе 13 компьютеровФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В Кировском районе Самары накрыли еще один подпольный игорный клуб. Он работал в доме № 23 на улице Каховской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- В помещении игрового салона находились 13 компьютеров с программами для проведения азартных игр. Посетители передавали деньги администратору, та включала специальную программу, после чего можно было начинать играть, - отметили в надзорном ведомстве.

В то время, как в клуб наведались правоохранители, там находились два посетителя и администратор. Все найденные в помещении компьютеры были изъяты. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Стражи порядка выясняют, кто организовал и занимался незаконной игорной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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