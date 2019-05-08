Как уехать домой после салюта в День Победы 2019: горожан развезут дополнительные автобусы и трамваи

СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-08T14:59:50+03:00

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В четверг, 9 мая, в Самаре усилят работу общественного транспорта. В частности, пустят дополнительные автобусы после праздничного фейерверка в честь Дня Победы, который запланирован на 22:30.

- После того, как отгремит салют, транспорт будет ждать жителей и гостей города на улицах Самарской, Красноармейской и Галактионовской, - сообщает департамент транспорта Самары.

На улицу Самарскую на участке от улицы Льва Толстого до улицы Красноармейской будут поданы автобусы различных маршрутов, которые поедут во все районы города. На остановке «улица Галактионовская» по улице Красноармейской самарцев будут ждать трамваи № 1 и 3, а на остановке «Улица Красноармейская» по улице Галактионовской — трамваи № 5, 20 и 22.

ИСТОЧНИК KP.RU