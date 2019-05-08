2019-05-08T15:52:10+03:00
Общество

В Тольятти прямо на дороге подрались водители маршруток, очевидцы сделали видео

Местные жители предполагают, что автолюбители не поделили пассажиров
Михаил ГОРЮНОВ
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К счастью, обошлось без пострадавшихК счастью, обошлось без пострадавшихФото: скрин с видео
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На днях в Тольятти произошел конфликт между водителями маршруток. Закончилось все тем, что один из них подошел к автомобилю другого и начал бить своего оппонента через стекло.

- Все случилось рядом со стадионом имени Степанова на улице Родина. Что-то не поделили между собой и подрались, - рассказывают местные жители.

Свидетелями разборок между работниками общественного транспорта стали другие автолюбители. Один из них даже запечатлел бойню на видео. Что стало причиной ссоры неизвестно. Тольяттинцы предполагают, что мужчины просто не поделили пассажиров. По имеющимся сведениям, в результате происшествия никто не пострадал.

В Тольятти подрались водители маршруток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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