2019-05-08T16:21:18+03:00
Общество

В День Победы самарцы не смогут купить алкоголь у площади Куйбышева

Запрет на продажу спиртного будет действовать на 6 улицах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запрет введут 9 мая с 8:00 до 23:00Запрет введут 9 мая с 8:00 до 23:00Фото: Архив "КП"
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В четверг, 9 мая, в центре Самары нельзя будет приобрести алкогольную продукцию. Там с 8:00 до 23:00 будет действовать полный запрет на продажу спиртного. Соответствующее распоряжение опубликовало правительство Самарской области.

- Алкоголь не будет продаваться на 6 улицах в центре Самары в связи с празднованием 74-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне, - говорится в документе.

Запрет на продажу спиртных напитков будет действовать на следующих улицах:

- Вилоновской на участке от Фрунзе до Галактионовской, нечетная сторона от дома № 1 до № 21 и четная сторона от дома № 2а до № 26;

- Галактионовской на участке от Ленинградской до Вилоновской, нечетная сторона от дома № 37 до № 145 и четная сторона от дома № 36 до № 102а;

- Красноармейской на участке от Максима Горького до Галактионовской, по нечетной стороне от дома № 1к1 до № 41а и по четной стороне от дома № 2а до № 30;

- Чапаевской на участке от Красноармейской до Вилоновской, по нечетной стороне от дома № 177 до № 181 и по четной стороне от дома № 176 до № 210;

- Молодогвардейской на участке от Ленинградской до Студенческого переулка, по нечетной стороне от дома № 1 до № 151 и по четной стороне от дома № 74 до № 202;

- Максима Горького на участке от Красноармейской до Вилоновской, по нечетной стороне от дома № 1 до № 131б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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