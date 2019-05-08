В Самаре на площадь Куйбышева 9 мая не будут пускать с оружием и домашними животными

СЕГОДНЯ 16:43 2019-05-08T16:43:29+03:00

В День Победы на площадь Куйбышева запретят к проносу несколько предметов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зато с собой можно будет взять прохладительные напитки

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В четверг, 9 мая, на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре пройдут военный парад и праздничные мероприятия в честь 74-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. Пускать туда будут через КПП. При этом будут действовать запреты на пронос некоторых предметов.

Как сообщили в региональном правительстве, на площадь не будут пускать людей с оружием, взрывчатыми веществами, боеприпасами, а также их имитаторами и муляжами. Будут под запретом и крупногабаритные вещи. Кроме того, на главную площадь города не смогут попасть люди в состоянии алкогольного опьянения и люди с домашними животными.

Отметим, что из-за довольно высокой температуры (25...27 °C), которую прогнозируют синоптики, жителям и гостям Самары разрешат взять с собой на площадь прохладительные напитки. Пропускать будут только с прозрачной пластиковой тарой емкостью не более 0,5 литра.

ИСТОЧНИК KP.RU