2019-05-08T18:24:10+03:00
Происшествия

В Самарской области за рулем «Оки» умер пенсионер

Мужчине стало плохо за рулем
Кирилл КАРИМОВ
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В среду, 8 мая, в Сызрани около 16:00 на улице Охотной произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает ktv-ray.ru, со ссылкой на местный отдел ГИБДД.

По предварительной версии, водитель-пенсионер ехал на автомобиле «Оке» в направлении центра Сызрани. Мужчине внезапно стало плохо за рулем. Он потерял сознание и его автомобиль съехал на газон. Интересно, что на этом же месте столкнулись Toyota Camry и ВАЗ-2106. Водители столкнувшихся машин могли попросту засмотреться на аварийный автомобиль.

Пенсионер скончался на месте, бригада медиков на месте ЧП констатировала его смерть. Больше в аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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