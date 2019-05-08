2019-05-08T19:19:39+03:00
Спорт

В июне в Самаре состоятся российско-китайские летние молодежные игры

В наш город съедутся 500 юношей и девушек из РФ и КНР
Кирилл КАРИМОВ
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Гости России увидят все красоты волжского городаГости России увидят все красоты волжского городаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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15-22 июня в Самаре пройдут VIII российско-китайские летние молодежные игры. Спортивные мероприятия будут проводиться по всей столице Самарской области, сообщают в региональном правительстве.

Планируется, что наш город посетят 500 юношей и девушек из России и Китая в возрасте от 13 до 19 лет. Они будут соревноваться в восьми видах спорта. Так, велосипедисты померятся силами на площади Куйбышева и возле стадиона "Самара Арена". Пляжный волейбол пройдет на набережной Волги, а соревнования по художественной гимнастике – в спортцентре "Грация".

- Российско-китайские молодежные летние игры – очень статусные и важные соревнования международного уровня, к которым наш регион готовится очень основательно, - отметил зампред правительства Александр Фетисов. - Прорабатывается масса различных аспектов – от транспортной логистики и работы волонтеров до обеспечения участников питьевой водой.

Церемония закрытия пройдет 21 июня на площади Славы, а посмотреть на игры смогут все желающие - вход будет свободным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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