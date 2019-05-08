В Самарской области нашли 90 гектаров земли, заросшей сорняком
Теперь чиновники проверят собственника
Вместо того, чтобы обрабатывать землю, собственник забросил ее
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Во время планового осмотра земель сельскохозяйственного назначения в Красноярском районе был обнаружен большой заброшенный участок. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора по Самарской области.
Так, на земельном участке площадью 363 га, расположенном в границах ЗАО «Коммунарское», нашли 90 га земли, пригодной для сельскохозяйственного использования, заросшей кустарником и сорной растительностью. Данный факт является нарушением требований земельного законодательства России.
Рейдовый осмотр участка станет причиной для проверки в отношении собственника земельного участка.
ИСТОЧНИК KP.RU