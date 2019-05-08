2019-05-08T21:42:52+03:00
Спорт

Маскот «Крыльев Советов» вручил роженицам Самары соски

Так в клубе хотят сформировать новое поколение болельщиков
Кирилл КАРИМОВ
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Будущим мамам такой почин пришелся по душеБудущим мамам такой почин пришелся по душеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В среду, 8 мая, защитник футбольного клуба "Крылья Советов" Никита Чичерин и маскот ФК Крыс Лютик пришли с подарками в роддом больницы имени Пирогова. Об этом рассказывает пресс-служба спортивного клуба.

- Футболист и Лютик передали в роддом клубные соски-пустышки, чтобы каждый родившийся маленький житель Самары получал небольшой подарок от нашей команды и был причастен к клубу, - заметили представители клуба.

Впрочем, Никита Чичерин и Лютик повстречались и лично с роженицами, пожелав здоровья им и малышам. Молодым мамам акция понравилась – соски грудничкам точно пригодятся.

В клубе регулярно проводят раздачу клубных сосок, в рамках акции "С детства за "Крылья". Так, ранее сувениры можно было получить на набережной или парком Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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