2019-05-09T08:38:50+03:00
Происшествия

В Самаре уголовник разбил стекло у припаркованной возле дома на Нагорной иномарки и утащил оттуда видеорегистратор

Подозреваемого нашли сотрудники уголовного розыска
Михаил ГОРЮНОВ
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Расследование преступления продолжаетсяРасследование преступления продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях в областной столице без видеорегистратора остался 41-летний автолюбитель. Мужчину обокрал неизвестный - в дневное время суток он подошел к припаркованной возле дома на улице Нагорной машине потерпевшего, разбил стекло передней двери иномарки похитил оборудование стоимостью около 10 тысяч рублей.

- О случившемся было сообщено в отдел полиции №1 Управления МВД России по Самаре. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъяла необходимые материалы, в том числе с водительского сиденья и двери поврежденного автомобиля. Изъятое направили на экспертизу. Сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе разбирательств удалось выяснить, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за похожее нарушение закона 39-летний житель Похвистневского района. Подозреваемого нашли и задержали. По факту кражи возбуждено уголовное дело, похищенное уже обнаружили и изъяли.

Расследование продолжается. Сотрудники призывают водителей проявлять бдительность, чтобы с ними не случалось ничего подобного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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