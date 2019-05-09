2019-05-09T10:14:28+03:00
Происшествия

В Сызрани спасатели при ликвидации пожара в частном доме обнаружили погибшего мужчину

Обстоятельства смерти неизвестного сейчас устанавливаются
Михаил ГОРЮНОВ
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Пожарные ликвидировали огонь в кратчайшее времяПожарные ликвидировали огонь в кратчайшее времяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня ночью, в четверг 9 мая, в Самарской области произошла трагедия. Примерно в 1-55 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном доме № 51 на улице Ключевой в Сызрани. Огонь также охватил надворные постройки.

- Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Ему был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС", - рассказывают в ГУ МЧС России по региону.

В ликвидации пожара участвовали 27 человек, были использованы семь единиц техники. Пламя устранили полностью в 2-29.

К сожалению, не обошлось без жертв. Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины, котором на вид около 35 лет.

Сейчас обстоятельства гибели несчастного устанавливаются. Также эксперты выясняют причину пожара и ущерб от него. По факту происшествия проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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