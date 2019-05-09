В Самарской области в Волге обнаружили труп без вести пропавшего мужчины
В Самарской области произошла трагедия. В Приволжском районе в селе Нижнепечерское в протоке реки Волга утонул 60-летний рыбак.
- 3 мая мужчина отправился на резиновой лодке на рыбалку и не вернулся. 8 мая его обнаружили, - сообщает Поисково-спасательная служба региона.
Накануне в затоне обнаружили лодку пропавшего, а рядом его всплывшее тело. По имеющимся сведениям, нечастный утонул.
В 12:00 дежурная смена спасателей ПСО города Октябрьск выехала на место происшествия. Спасатели транспортировали труп к берегу и извлекли погибшего из воды. В 14:20 тело рыбака передали сотрудникам МВД. По факту происшествия сейчас проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU