В массовом ДТП под Самарой пострадала трехлетняя девочка

СЕГОДНЯ 14:30 2019-05-09T16:13:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, в четверг 9 мая, в Самарской области произошло ДТП. Примерно в 12:10 в Красноярском районе на трассе М-5 недалеко Красного Яра столкнулись сразу четыре автомобиля. Во многом, это случилось из-за плотного потока машин на указанном участке дороги.

- По предварительной версии, водитель Toyota Land Cruiser не рассчитал дистанцию и врезался в автомобиль "Лада Калина". Тот по инерции столкнулась с ехавшей впереди "Ладой Грантой", которая врезалась в Kia - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили водитель и три пассажира "Калины", среди которых 3-летняя девочка. Ребенка госпитализировали в больницу. Из-за ДТП на дороге между поселком Красный Яр и Самарой образовалась серьезная пробка. Выбирайте пути объезда!

ИСТОЧНИК KP.RU