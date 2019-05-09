2019-05-09T18:34:57+03:00
Общество

В тольяттинском ТЦ журналисты и студенты организовали музыкальный флешмоб в честь Дня Победы

Репортеры и ребята, обучающиеся музыке, спускались по эскалатору и пели песни военных времен
Михаил ГОРЮНОВ
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Все участники мероприятия старались в полной мереВсе участники мероприятия старались в полной мереФото: скрин с видео
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В Самарской области продолжаются масштабные празднования Дня Победы - 9 мая. В честь 74-летия триумфа советского народа в Великой Отечественной войне в Автомобильной столице организовали масштабную акцию.

- Музыкальный флешмоб в «Парк Хаусе» студентов музыкального колледжа, а также ведущих и журналистов телекомпании «Лада Медиа». Трогательно и очень душевно! Всем смотреть и подпевать! - такое сообщение появилось сегодня в социальных сетях в тольяттинских группах.

Текст опубликован под видео, на котором молодые музыканты и журналисты ВАЗ ТВ спускаются по эскалатору торгового центра и поют песни военных времен. У посетителей ТЦ происходящее вызвало самый настоящий восторг, они не только подпевали, но и снимали все на камеры своих телефонов.

Музыкальный флешмоб в честь Дня Победы.Официальный сайт: http://vaztv.ru/ Официальные каналы в социальных сетях: https://vk.com/vaztv_tlt https://vk.com/patrultlt.vaztv https://ok.ru/vaztv.tlt https://www.facebook.com/vaztv/ Смотрите также прямое вещание "ТОЛЬЯТТИ 24" в Интернете на http://vaztv.ru/live/

ИСТОЧНИК KP.RU

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