В самарском торговом центре открыли храм в честь святой великомученицы Параскевы
Прийти туда помолиться может любой желающий
В храме принимают гостей по субботамФото: соцсети
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В Самаре появился еще один православный храм. Церковь была открыта в торговом центре "Гудок". Она расположилась в одном из помещений.
— Храм назвали в честь святой великомученицы Параскевы. Регулярные богослужения в нём с мая будут проводиться по субботам, — сообщили представители Самарской епархии.
Принять участие в богослужениях может любой житель или гость областной столицы. ТЦ "Гудок" построили на территории Всесвятского кладбища. Во время соборных таинств можно будет помолиться о том, кто был там похоронен.
Отметим, что храм также есть в торговом центре "Амбар". Он был открыт в прошлом году.
ИСТОЧНИК KP.RU