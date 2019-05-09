2019-05-09T20:05:54+03:00
Общество

В самарском торговом центре открыли храм в честь святой великомученицы Параскевы

Прийти туда помолиться может любой желающий
Михаил ГОРЮНОВ
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В храме принимают гостей по субботамВ храме принимают гостей по субботамФото: соцсети
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В Самаре появился еще один православный храм. Церковь была открыта в торговом центре "Гудок". Она расположилась в одном из помещений.

— Храм назвали в честь святой великомученицы Параскевы. Регулярные богослужения в нём с мая будут проводиться по субботам, — сообщили представители Самарской епархии.

Принять участие в богослужениях может любой житель или гость областной столицы. ТЦ "Гудок" построили на территории Всесвятского кладбища. Во время соборных таинств можно будет помолиться о том, кто был там похоронен.

Отметим, что храм также есть в торговом центре "Амбар". Он был открыт в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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