В Самаре погода на праздники будет очень жаркой

СЕГОДНЯ 21:22 2019-05-09T21:22:55+03:00

Погода на вторые майские праздники - комфортная для пикников и прогулок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Стало известно, какая погода ожидает жителей Самары и области на ближайшие выходные дни. Согласно прогнозам синоптиков, климатические условия с 10 по 13 мая обещают быть комфортными и даже чересчур.

- В Поволжье установилась жаркая погода. Причиной стали циклоны, которые поставляют воздух из южных широт и сильный дневной прогрев. Такая погода продержится пару дней. Дневные температуры будут до 30 градусов, на юге Поволжья до 32 градусов, - сообщает Приволжское УГМС.

В последующие дни ситуация немного изменится. Будет сказываться влияние фронтальных разделов. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Дневные температуры понизятся на 2-3 градуса.

Ветер в праздничные выходные будет дуть с востока силой 5-10 м/с, ночами воздух будет остывать до 13-18 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU