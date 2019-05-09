В Самаре погода на праздники будет очень жаркой
Стало известно, какая погода ожидает жителей Самары и области на ближайшие выходные дни. Согласно прогнозам синоптиков, климатические условия с 10 по 13 мая обещают быть комфортными и даже чересчур.
- В Поволжье установилась жаркая погода. Причиной стали циклоны, которые поставляют воздух из южных широт и сильный дневной прогрев. Такая погода продержится пару дней. Дневные температуры будут до 30 градусов, на юге Поволжья до 32 градусов, - сообщает Приволжское УГМС.
В последующие дни ситуация немного изменится. Будет сказываться влияние фронтальных разделов. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Дневные температуры понизятся на 2-3 градуса.
Ветер в праздничные выходные будет дуть с востока силой 5-10 м/с, ночами воздух будет остывать до 13-18 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU