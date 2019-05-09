Пожар в ТЦ "Аврора" в Самаре: местные жители заявляют о возгорании в ресторане

9 Май 23:02 2019-05-09T23:02:53+03:00

На месте пожара в ТЦ "Аврора" в Самаре работают сотрудники МЧС

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Сегодня вечером, в четверг 9 мая, в Самаре в ТЦ "Аврора" произошел пожар. В торговом-развлекательном комплексе на улице Аэродромной возгорание началось на фудкорте, в одном из ресторанов быстрого питания.

- Возгорание произошло в ресторане KFC. На месте происшествия работает семь пожарных расчетов, - сообщает в социальных сетях очевидец событий.

Местные жители утверждают, что людей, находившихся в здании, эвакуировали. Правда, в вечернее время их там находилось уже не очень много.

По словам свидетелей событий, пожар мог начаться из-за проблем с фритюром. Информации о пострадавших нет. Специалисты регионального ГУ МЧС работают на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU