Пожар в ТЦ "Аврора" в Самаре: местные жители заявляют о возгорании в ресторане
Сегодня вечером, в четверг 9 мая, в Самаре в ТЦ "Аврора" произошел пожар. В торговом-развлекательном комплексе на улице Аэродромной возгорание началось на фудкорте, в одном из ресторанов быстрого питания.
- Возгорание произошло в ресторане KFC. На месте происшествия работает семь пожарных расчетов, - сообщает в социальных сетях очевидец событий.
Местные жители утверждают, что людей, находившихся в здании, эвакуировали. Правда, в вечернее время их там находилось уже не очень много.
По словам свидетелей событий, пожар мог начаться из-за проблем с фритюром. Информации о пострадавших нет. Специалисты регионального ГУ МЧС работают на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU