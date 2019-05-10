В Самарской области коммунальщики будут бороться с коноплей

СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-10T08:55:12+03:00

Наркосодержащее растение растет самом по себе и сложно выводится

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Сызранские коммунальщики с наступлением теплой погоды объявили о борьбе с дикорастущей коноплей. Местный комитет ЖКХ просит всех граждан, знающих о местах произрастания сорняка, немедленно сообщать об этом.

Проблема дикой конопли для Сызрани стоит остро – из года в год наркосодержащее растение растет на локальных участках. Полностью вывести живучий сорняк не удается, поэтому коммунальщики и полиция ставят известные места на контроль.

Если вы нашли в Сызрани кусты канабиса, обратитесь по телефону 33-17-73, либо в письменной форме по адресу: улица Ульяновская дом 61, кабинет 8. После получения сигнала коммунальщики уничтожат очаги.

ИСТОЧНИК KP.RU