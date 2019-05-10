2019-05-10T09:13:12+03:00
Общество

Самарцы обсуждают выступление Александра Маршала на площади Куйбышева 9 мая

Зрителям концерт понравился, но в соцсетях есть и недовольные
Кирилл КАРИМОВ
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Маршал по-настоящему завел тысячи зрителей своей энергичной музыкойМаршал по-настоящему завел тысячи зрителей своей энергичной музыкойФото: Скриншот с видео
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Празднование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Самаре закончился концертом Александра Маршала и салютом над площадью Куйбышева. И если последний неизменно производит впечатление на горожан и гостей года, то вот мнения о выступление Маршала разделились, особенно после опубликования в соцсетях записей с концерта.

- Что-то не те песни, - так подытожила самарчанка Ангелина Б. обсуждение и мнение «негативистов».

Впрочем, большинству концерт действительно понравилось, в частности такие хиты, как «Белый пепел» и «Moscow calling».

- Все недовольны, а все ходили смотрели и слушали! – возмущается другая горожанка в соцсетях. - Что за народ такой? Неблагодарные и недовольные всем! Или лишь бы грязь вылить и желчь свою? Посмотрела видео, мне понравилось. А в реальности, думаю, ещё лучше было!

Маршал в Самаре - Moscow calling.

ИСТОЧНИК KP.RU

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