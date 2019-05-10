2019-05-10T09:58:25+03:00
Происшествия

За 9 мая в Самарской области зафиксировано 45 пожаров и 3 ДТП, на которых работало МЧС

Спасатели тушили траву и ликвидировали последствия массовой автоаварии
Кирилл КАРИМОВ
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На особом контроле - половодье и лесаНа особом контроле - половодье и лесаФото: Архив "КП"
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ГУ МЧС по Самарской области поделились статистикой происшествий, случившихся в регионе с 06:00 9 мая и до 06:00 10 мая. Об этом информирует центр управления в кризисных ситуациях ведомства.

В рамках системы антикризисного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций были зафиксированы 45 техногенных пожарах и 3 дорожно-транспортных происшествия. Так, пожарные тушили автомобиль в Промышленном районе Самары и сараи в Сызрани. На возгорание мусора и травы в регионе пришлось 40 вызовов. В Красноярском районе произошло столкновение сразу 4 автомобилей.

Сейчас на особом внимании сотрудников регионального ведомства чрезвычайных ситуаций находятся прохождение весеннего половодья и лесопожарная обстановка на территории Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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