Безработная автоледи в Тольятти нарушила ДТП и у нее нашли коноплю

СЕГОДНЯ 10:24 2019-05-10T10:24:09+03:00

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В Тольятти на улице Магистральной сотрудники ДПС остановили автомобиль, нарушивший ПДД. Оказалось, водитель везла с собой наркотики, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

- Автомобиль остановили за нарушение правил дорожного движения, за рулем которого находилась девушка, - рассказали в полиции. - Во время беседы с нарушительницей полицейские заметили, что она стала заметно нервничать.

Причина для нервов у 23-летней тольяттинки была - при досмотре у нее обнаружили пакет с «травкой». Экспертиза установила, что это марихуана общей массой 14,9 г.

Сейчас в отношении безработной и ранее не судимой женщины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU