Главврач одной из больниц Самарской области отправлен в отставку

СЕГОДНЯ 11:09 2019-05-10T11:09:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр регионального минздрава Михаил Ратманов отправил в отставку главврача Большечерниговской ЦРБ и назначил исполняющего обязанности. Им стал травматолог-ортопед Андрей Мирошниченко.

Причиной отставки предыдущего главврача стали многочисленные жалобы жителей сел Августовка и Большая Черниговка. Люди сигнализировали, что уже год не работает рентген-аппарат, селянам приходится ездить на исследования за несколько десятков километров. На все жалобы главный врач не реагировал.

- Сейчас в учреждении проводят работу по подготовке помещения для установки нового рентген аппарата. Новое оборудование мы планируем поставить в начале осени, - подчеркнул Михаил Ратманов.

Отметим, что это четвертая отставка, проведенная новым министром здравоохранения. Своих постов лишились главврачи самарской больницы № 8, самарской стоматологической поликлиники № 2 и самарской ОКБ имени Середавина.

ИСТОЧНИК KP.RU