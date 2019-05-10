2019-05-10T11:46:42+03:00
Общество

«Сохрани жизнь!»: в Самарской области снижается количество жертв ДТП

Регион присоединился Неделе безопасности дорожного движения ООН
Кирилл КАРИМОВ
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Сделать безопаснее дороги Самарской области может сделать каждый, достаточно быть вежливым и соблюдать правилаСделать безопаснее дороги Самарской области может сделать каждый, достаточно быть вежливым и соблюдать правилаФото: Архив "КП"
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В четверг, 9 мая, в рамках Недели безопасности дорожного движения на самарской набережной прошла акция «Сохрани жизнь! #Выскажись». Областная Госавтоинспекция организовала выставку современной и исторической техники полиции, а также призывала посетителей высказаться за соблюдение ПДД.

Начальник управления ГИБДД по Самарской области Юрий Некрасов обратился к водителям и пешеходам, напомнив им, что на дороге нужно быть вежливыми друг к другу и соблюдать правила.

- Правительством Самарской области сделано много для того, чтобы дороги были более качественными и безопасными, - подчеркнул Юрий Некрасов. - Статистика говорит о снижении количества погибших на 8 процентов за 2018 год, за четыре месяца этого года количество погибших на дорогах в области сократилось на 23 процента. Тем не менее, цифры пока достаточно высоки. Только в этом году на дорогах региона мы потеряли 67 человек, 1300 граждан получили ранения.

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов обратился к молодым людям, которые часто равнодушно относятся к ПДД.

- По данным мировой статистики, смертность среди молодых людей в основном наступает в результате несчастья на дорогах, - напоминает Михаил Ратманов. - 100% смертельных исходов происходит в результате грубого нарушения ПДД. Медицина с каждым годом совершенствуется, мы овладеваем новыми технологиями, спасаем все больше людей. Но если граждане будут вести себя безответственно, силы здравоохранения будут бессильны в спасении жизней

На Неделе безопасности каждый желающий может разместить свои предложения по организации дорожного движения в соцсетях, создать петиции, проиллюстрировать поддержку своих предложений с помощью хэштэгов #СелфиБезопасности и #Выскажись.

- Я призываю всех детей в социальных сетях с хэштэгом #Выскажись выкладывать четверостишья и считалки, посвященные правилам дорожного движения, - сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян. - Напишите все то, чему вас учили учителя и родители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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